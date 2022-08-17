الموت يغيّب الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

محمد بن مسعود - الدمام - غيّب الموت الفنانة السورية إنطوانيت نجيب بعد رحلة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة أنطوانيت من خلال منشور على «فيسبوك»، كُتب فيه: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية».

وُلدت أنطوانيت نجيب في 20 فبراير من عام 1930 بمدينة درعا السورية، وعُرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات المهمة.

وانضمت أنطوانيت نجيب إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968 وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون، وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار وتميزت في الكثير منها، وتملك رصيدًا فنيًا غنيًا بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، إذ جسّدت أدوار الأم الحنون والمرأة الطيبة البسيطة.

وتُعد الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، إذ قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد على 150 عملاً بين مسرح وسينما وتلفزيون.