الملاكم البريطاني أنتوني: أتطلع لنزال السبت التاريخي لاستعادة الأحزمة (فيديو)

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قال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، إنه يتطلع لنزال يوم (السبت) المقبل أمام نظيره لأوكراني أولكسندر أوسيك.
وأضاف جوشوا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الأربعاء):”أتطلّع لنزال تاريخي يوم السبت لأستعيد الأحزمة، لقد تدريب مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني”.
وأتم الملاكم البريطاني، تصريحاته بقوله:”ما يدفعني هو شغفي بالمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأول”.
الملاكم البريطاني #جوشوا : “الألقاب تعني الكثير لكن لابد من التركيز على أهمية المرحلة الإنتقالية في مسيرتي”
#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/HLbe50Ih5a
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)
الملاكم البريطاني #جوشوا : “الألقاب تعني الكثير لكن لابد من التركيز على أهمية المرحلة الإنتقالية في مسيرتي”— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2022
#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/HLbe50Ih5a
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Source akhbaar24
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