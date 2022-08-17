الملاكم البريطاني أنتوني: أتطلع لنزال السبت التاريخي لاستعادة الأحزمة (فيديو)

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قال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، إنه يتطلع لنزال يوم (السبت) المقبل أمام نظيره لأوكراني أولكسندر أوسيك.

وأضاف جوشوا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الأربعاء):”أتطلّع لنزال تاريخي يوم السبت لأستعيد الأحزمة، لقد تدريب مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني”.

وأتم الملاكم البريطاني، تصريحاته بقوله:”ما يدفعني هو شغفي بالمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأول”.

الملاكم البريطاني #جوشوا : “الألقاب تعني الكثير لكن لابد من التركيز على أهمية المرحلة الإنتقالية في مسيرتي”

#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/HLbe50Ih5a



— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

الملاكم البريطاني #جوشوا : “الألقاب تعني الكثير لكن لابد من التركيز على أهمية المرحلة الإنتقالية في مسيرتي”

#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/HLbe50Ih5a — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2022

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Source akhbaar24

