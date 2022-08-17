التضخم في بريطانيا يصل لأعلى مستوى له منذ 4 عقود

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المناطق_رويترز

كشف مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قفز إلى 10.1% في شهر يوليو، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 40 سنة.

وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني جرانت فيتزنر، أن ارتفاع أسعار الإسكان والخدمات المنزلية، منها الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية، أدت إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى هذا الشهر.

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Source almnatiq

