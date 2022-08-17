منها 512 مرة خلال يوم واحد.. اعتقال أمريكية استدعت الشرطة أكثر من 11 ألف مرة

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ألقت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على امرأة بتهمة ارتكاب جنحة إجراء مكالمات هاتفية مع مركز اتصالات الطوارئ دون داعٍ؛ وذلك بعد قيامها بالتواصل مع المركز أكثر من 11 ألف مرة خلال العام الجاري.

واعتادت كارلا جيفرسون التي تعيش في سانت بطرسبرغ؛ وفقاً لمحطة “WSTV” التليفزيونية، على الاتصال بالشرطة موجهةً إليهم إهانات وتطالب بالحضور لاعتقالها، حيث تلقّى مركز اتصالات الطوارئ 512 اتصالاً خلال يوم 2 يوليو 2022.

وقالت الشرطة: إن مكالمات جيفرسون شكلت 10٪ من حجم مكالمات القسم، حيث خرجت بكفالة عندما تم اعتقالها نهاية يونيو الماضي لنفس السبب، وتم حجز جيفرسون في سجن مقاطعة بينيلاس؛ وفقاً لما تظهره السجلات على الإنترنت.



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Source akhbaar24

