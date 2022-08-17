إلغاء اشتراط تأمين كورونا للمواطنين المسافرين للخارج

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أكد مجلس الضمان الصحي، على إلغاء تأمين السفر على المواطنين المسافرين للخارج، مشيرًا إلى أن القرار يشمل القرار جميع الفئات العمرية.

كما أكد المجلس على أنه تقرر إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن هم دون 12 سنة ، على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتمدا منتج تأمين سفر المواطنين خارج المملكة، متضمناً منافع تُغطّي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى، وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

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Source almnatiq

