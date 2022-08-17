إلغاء شرط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن دون 12 سنة على تأمين كورونا

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كشف مجلس الضمان الصحي عن إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن هم دون 12 سنة، على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا.

وكانت المديرية العامة للجوازات اشترطت في وقت سابق التأمين ضد كورونا لمن عمره أقل من 12 عاماً.

وجاء إلغاء الشرط بعد انحسار الإصابات بفيروس كورونا، حيث كان يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية للحالات المصابة أثناء السفر إلى الدول الأخرى.



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Source akhbaar24

