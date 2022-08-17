ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، (10) مواطنين، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (416) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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Source almnatiq
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