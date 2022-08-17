نجل الإعلامي غالب كامل يكشف لـ”أخبار 24″ عن وضع والده الصحي.. والسفير السعودي بالأردن يزوره

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كشف رائد نجل الإعلامي غالب كامل، الحالة الصحية لوالده، بعد دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات بالأردن.

وأوضح لـ “أخبار 24“، أن وضع والده حرج للغاية، خاصة أنه يعاني مشاكل تتعلق بأمراض الصدر، والتي تسببت له في غيبوبة، دخل على إثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن.

وأضاف أنه صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإخلاء والده إلى أحد مستشفيات المملكة، إلا أن وضعه الصحي في الوقت الحالي لا يسمح بذلك، معرباً عن شكره لخادم الحرمين ووزير الإعلام وسفير المملكة في الأردن؛ لاهتمامهم ومتابعتهم حالة والده.

ومن جانبه، زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم (الأربعاء)، الإعلامي كامل في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان؛ للاطمئنان على صحته، مؤكداً حرص خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على المواطن السعودي في الداخل والخارج.

وقال السفير السديري خلال لقائه مع أبناء الإعلامي كامل، إن والدهم يعد أحد أبرز رجالات الإذاعة والتلفزيون في المملكة، مثمناً مسيرته الإعلامية العريضة التي واكبت العديد من المناسبات الوطنية والحافلة بالإنجازات، من بينها تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية العالقة في الأذهان؛ ما أسهم في أن يصبح أحد أبرز الأسماء الإعلامية السعودية انتشاراً.

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Source akhbaar24

