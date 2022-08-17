زياد المعيوف يتحدث عن فخر تمثيل المملكة.. وقصته مع الطفل الصغير (فيديو)

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أعرب الملاكم السعودي زياد المعيوف عن شعوره بالفخر لتمثيل المملكة في منافسات نزال البحر الأحمر الذي تستضيفه مدينة جدة.

وقال المعيوف في تصريحات لقنوات “SSC TV”: “فخور للغاية بتمثيل المملكة والوطن العربي في مثل هذا الحدث واتمنى الظهور بمستوى مميز”.

وأضاف: “لا أشعر بالضغط فهو دائمًا موجود لكني أرغب في الاستمتاع وثقتي في الله كبيرة إضافة إلى رضى الوالدين هذا ما يمنحني القوة والثقة اللازمة لتخطي الضغوط والتحديات”.

وتابع الملاكم السعودي: “متفائل جدًا بالخير وسأقدم أفضل ما لدي يوم السبت، كل ما يحدث خير ولكن إن شاء قبل ما أن تنطق الجماهير كلمة زيزو (لقبه) سأنتصر”.

وعن لقطته مع الطفل الصغير أوضح: “وجدته يرتدى قفازين وقميص مكتوب عليه المستقبل باللغة الإنجليزية لذلك منحته فرصة الصعود إلى الحلبة والتدرب لأنه هؤلاء الأطفال هم المستقبل”.

وكان المعيوف قد طالب أحد الأطفال بالصعود إلى الحلبة وتدربا سويا في لقطة نالت استحسان الجميع.

ويستعد زياد المعيوف لمنازلة الملاكم الأوكراني “دانيال لابين” يوم السبت ضمن نزال البحر الأحمر بمدينة جدة.

الملاكم زياد المعيوف : سأقدم أفضل ما لدي في يوم السبت ومتفائل بالخير جدًا..

#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/GQRZPTXo0R



— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

الملاكم زياد المعيوف : سأقدم أفضل ما لدي في يوم السبت ومتفائل بالخير جدًا..

#نزال_البحر_الأحمر #SSC pic.twitter.com/GQRZPTXo0R — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 17, 2022

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Source akhbaar24

