الضمان الصحي يؤكد إلغاء تأمين السفر والجوازات مستمرة في الإجراء



فيما رد حساب مجلس الضمان الصحي الرسمي على استفسارات متابعيه اليوم، أنه تم إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة لمن هم دون 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد-19)، لا يزال حساب الجوازات الرسمي في تويتر يرد على الاستفسارات بهذا الخصوص ويضع الاشتراطات السابقة التي تنص على اشتراط وجود بوليصة تأمين ضد كورونا للفئة العمرية أقل من 12 سنة للراغبين في السفر الخارجي.

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