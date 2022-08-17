شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى ضربة موجعة جديدة في قضية أبو جبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضربة موجعة فيما يخص قضيته مع محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك السابق والذي كان قد وقع على عقود انضمام إلى الفريق العالمي في بداية الموسم الجديد.

النصر يتلقى ضربة موجعة فيما يخص قضية أبو جبل

وفي التاصيل الخاصة بالخبر فإن قال أحمد الشيخصي الخبير القانوني في السعودية ان محمد ابو جبل في موقف أقوى من النصر في القضية المرفوعة إلى الفيفا.

وقال الشيخي عبر الصفحة الرسمية له على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"أن صحت تلك الوثائق التي تقدم بها محمد ابو جبل والتي اعتقد إنه ا صحيحه فإن هذا يرجح كفة الحارس المصري لدي الفيفا".

وأضاف الشيخي:"قمنا بالتناقش مع محامي في سويسرا من أجل معرفة كافة الأمور، وأكد لنا العديد من النقاط وأبرزها نقطة نعتقد إنه ا سوف تكون فاصلة في القضية".

وأتم:"في جميع الأحوال وحتى لو فريق النصر السعودي خسر القضية لدي محمد أبو جبل، سوف يتم منع الفريق العالمي من القيد خاصة بسبب الظروف المخففة التي قمنا بالاطلاع عليها".