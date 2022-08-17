اخبار الخليج – «الإسكان»: أكثر من 22 ألف زيارة الكترونية و4800 اتصالاً للاستفسار عن التمويلات الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد زيارات المواطنين لخدمات الوزارة عبر بوابة الحكومة الالكترونية لتقديم الطلبات والاستفسار عن الخدمات التمويلية الجديدة بلغت 22 ألفاً و255 زيارة، فيما بلغ عدد الاتصالات الهاتفية 4800 استفساراً منذ التدشين في مطلع اغسطس الجاري.

وأفادت الوزارة بأن عدد زيارات الخدمات الإسكانية عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية بالإضافة الى العدد الكبير من الاستفسارات الهاتفية، فضلاً عن الزيارات اليومية لمراكز خدمة العملاء بالوزارة وبنك الإسكان، يعكس مدى الاقبال على الخدمات التمويلية، في ظل تنوع الأغراض التمويلية، ورفع قيمة التمويلات الممنوحة للمواطنين.

وبينت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الإسكانية ساهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة، وتسهيل مراجعات المواطنين، مفيدة بأن خطة التحول الرقمي شهدت تحديثاً لدى طرح الخدمات التمويلية الجديدة، بما يسهم في تحقيق هدف فورية الاستفادة من الخدمات التمويلية بكل سهولة ويسر.

كما أوضحت أن عدد المراجعين المتزايد على الخدمات الالكترونية يعكس سهولة إجراءات تقديم الطلبات، وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، والتي تأتي في إطار الالتزام بتحقيق توجهات الحكومة بالتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التسهيل على المواطنين، خاصة في ظل حجم المعاملات المتزايد الذي تتعامل معها الوزارة سنوياً.