حيث قام مكتب العلاقات العامة والتوعية بتنفيذ العديد من المحاضرات والحملات التوعوية للبرامج الصيفية المقامة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقبال الإدارة العامة للدفاع المدني للأطفال من خلال مراكزها المختلفة، وذلك بهدف نشر الوعي وتقديم النصح والإرشاد حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الدفاع المدني ينظم عدداً من المحاضرات والفعاليات خلال فصل الصيف حفاظاً على السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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