اخبار الخليج – الدفاع المدني ينظم عدداً من المحاضرات والفعاليات خلال فصل الصيف حفاظاً على السلامة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعة الذي تنتهجه وزارة الداخلية، وتزامناً مع فصل الصيف، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني العديد من المحاضرات والفعاليات الخاصة للأطفال بالتنسيق مع الموارد البشرية بوزارة الداخلية، والمحافظات الأربعة، ووزارة التربية والتعليم.

حيث قام مكتب العلاقات العامة والتوعية بتنفيذ العديد من المحاضرات والحملات التوعوية للبرامج الصيفية المقامة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقبال الإدارة العامة للدفاع المدني للأطفال من خلال مراكزها المختلفة، وذلك بهدف نشر الوعي وتقديم النصح والإرشاد حفاظاً على الأرواح والممتلكات.