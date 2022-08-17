محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سعادة السيدة باولا أمادي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.