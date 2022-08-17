رئيس أوزباكستان يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - زار فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له اليوم، المقر الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

وتجول فخامته داخل أجنحة المتحف، يُرافقه مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وأمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، حيث شاهد عدداً من العروض التفاعلية عن سيرة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-، بالإضافة إلى المجسمات المتنوعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، وأطالس وخرائط ووسائل تعليمية متنوعة، ووسائل تقنية حديثة من شاشات عرض تفاعلية.

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