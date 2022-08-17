المنتخب السعودي للصالات يعسكر في الدمام استعداداً لبطولة كأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا تجمعًا خاصًا بلاعبي أندية دوري الدرجة الأولى في الدمام يستمر حتى 22 أغسطس الحالي.

ويأتي هذا التجمع تمهيدًا للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في القصيم ويمثل المرحلة الأولى من الاستعداد لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين.

وكان المدير الفني للمنتخب قد أعلن أسماء اللاعبين المستدعَين لهذا التجمع والبالغ عددهم 21 لاعبًا وهم: محمد فلمبان، عبدالرحمن الحمدان، خالد الجبيري، بدر الشهري، بلال بوده، جهاد رماني، راكان الخليل، فارس المديهش، نواف العتيبي، محمد العتيبي، معاذ التميمي، مهند أكرم، هشام فلمبان، عبدالرحمن الهويمل، محمد الحربي، عمر الغامدي، الوليد الحربي، جار الله صويع، عبدالله دشوق، عبدالعزيز آل دبل وسلمان الرشيدي.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي أُجريت في مايو الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.