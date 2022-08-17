محمد بن مسعود - الدمام - نفى الدكتور فهد العبد الجبار، المتهم بالشأن الاقتصادي، حقيقة اقتراب أسعار العقارات من الانهيار، وأن ما يحدث الآن في أسعار العقارات الآن داخل الممكلة يعد تصحيح في عملية الأسعار وليس انهيار في قيمتها.
وأضاف فهد العبد، خلال مداخلة على قناة الأخبارية، أنه في حال انخفاض 20% من أسعار العقارات يعد انهيارًا وفق منظور المحللون الاقتصاديون، ولكن ما يحدث في الحقيقة من انخفاض في أسعار العقارات مؤشر إيجابي.
وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات لا تدعم نمو الاقتصاد المحلي، وأن انخفاض أسعار العقارات الآن في صالح النمو الاقتصادي المحلي، لافتًا إلى أن المواطن السعودي سيتمتع بجودة عالية من الحياة ويستطيع تأمين مسكنه.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي يوضح حقيقة اقتراب أسعار العقارات من الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.