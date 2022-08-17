خبير اقتصادي يوضح حقيقة اقتراب أسعار العقارات من الانهيار

محمد بن مسعود - الدمام - نفى الدكتور فهد العبد الجبار، المتهم بالشأن الاقتصادي، حقيقة اقتراب أسعار العقارات من الانهيار، وأن ما يحدث الآن في أسعار العقارات الآن داخل الممكلة يعد تصحيح في عملية الأسعار وليس انهيار في قيمتها.

وأضاف فهد العبد، خلال مداخلة على قناة الأخبارية، أنه في حال انخفاض 20% من أسعار العقارات يعد انهيارًا وفق منظور المحللون الاقتصاديون، ولكن ما يحدث في الحقيقة من انخفاض في أسعار العقارات مؤشر إيجابي.

وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات لا تدعم نمو الاقتصاد المحلي، وأن انخفاض أسعار العقارات الآن في صالح النمو الاقتصادي المحلي، لافتًا إلى أن المواطن السعودي سيتمتع بجودة عالية من الحياة ويستطيع تأمين مسكنه.