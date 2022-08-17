شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية من معرفة من هو معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإيسترن كومباني والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المصري.

معلق مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري إقامة المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الأولى وأعلنت تولى التعليق المعلق الرياضي الكبير أيمن الكاشف على مجريات المباراة.

ويسعى المارد الأحمر من تحقيق الفوز والحصول على الثلاثة نقاط من أجل التسبث بالآمال والحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المُتوقع أن يدخل تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط: رامي ربيعة، محمد محمود، محمد فخري

خط الهجوم: أحمد سيد غريب، لويس ميكيسوني، زياد طارق.