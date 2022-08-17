شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة كبرى.. الشباب يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من التعاقد مع نجم الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الشباب يقترب من التعاقد مع نجم الليجا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع اللاعب سانتي مينا لاعب فريق سيلتا فيجو الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

وكان فريق الشباب قد لعب مواجهة ودية امام فريق سيلتا فيجو وخسر بنتيجة ستة أهداف دون رد، وبعدها استغل الفريق السعودي تواجده ومواجهة الفريق الإسباني للدخول في مفاوضات رفقة النادي للتعاقد مع سانتي مينا خاصة ان العلاقة متوترة بين اللاعب والإدارة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن فريق الشباب توصل لاتفاق مبدئي مع نادي سيلتا فيجو، خاصة ان المدرب فيسنتي مورينو يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وشارك سانتي مينا مع فريق سيلتا فيجو في الموسم المنصرم في 36 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 9 أهداف وقام بصناعة 5 أهداف آخرين مما يعني المساهمة في 14 هدفًا.