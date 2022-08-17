خبير اقتصادي يوضح اسباب انعقاد مؤتمر صندوق النقد الدولي في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام -

قال عبدالرحمن ربيعة، المحلل الاقتصادي، إن انعقاد مؤتمر صندوق النقد الدولي في المملكة إشارة قوية وواضحة على مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية وإبراز صندوق النقد مكانة المملكة العربية في الفترة الحالية.

وأضاف عبدالرحمن رييعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن هناك علامات وأرقام على نمو الاقتصاد في المملكة مؤشر إيجابي ومهم جعل المنطقة محط اظار العالم، واختيار صندوق النقد الدولي انعكاس حقيقي وصريح لنمو الاقتصاد في المملكة في المنطقة خلال السنوات الماضية.

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وأشار إلى أن المملكة العربية تعيش طفرة اقتصادية في مختلفة المجالات وفق الأرقام، وتعد فرصة قوية من أجل إبراز كافة التطورات التي حدثت على المستوى الاقتصادي داخل المملكة.