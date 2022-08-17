اخبار الرياضه السعوديه إعلان القائمة النهائية لـ«عمومية ضمك».. ومطالبات بإبقاء أبو نخاع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية بوزارة الرياضة، القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي ضمك الرياضي في محافظة خميس مشيط، والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم (الأربعاء) الساعة الـ7 مساء بقاعة المؤتمرات في مقر النادي.

وسيتم فتح باب الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية غدا ولمدة يوم على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.

يُذكر أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ضمك شملت: خالد سعد آل مشعط (مرشح للرئاسة)، ناصر علي آل الحزوبر ( مرشح للعضوية)، علي محمد مخاتم (مرشح للعضوية)، فاتن محمد العامري (مرشح للعضوية)، محمد عبدالله عريج (مرشح للعضوية)، صالح عبدالله منقاش (مرشح للعضوية)، حسن سلمان القحطاني (مرشح للعضوية)، عوضة علي آل عبيدي (مرشح للعضوية).

ورصدت «عكاظ» في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اللحظة، مطالبات عديدة بإبقاء رئيس مجلس إدارة النادي صالح أبو نخاع، معللة ذلك بالنجاحات الكبيرة التي حققها وفريق عمله خلال الـ4 سنوات الماضية، وما حققه فريق كرة القدم تحديداً بحصوله على المركز الخامس في سلم ترتيب دوري أندية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الماضي.