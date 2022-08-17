سمو محافظ الطائف يستقبل مدراء الدوائر الحكومية المعينين حديثاً بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير التحريات الإدارية بالطائف العقيد عبدالوهاب المتحمي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله الغامدي المعينين حديثاً .

وقدّم سموه التهنئة بمناسبة تعيينهم، سائلاً الله لهم العون والتوفيق في المهام الموكلة إليهم.

وثمن الجهود التي تبذلها قطاعات الدولة كافة، ودورهم الفعّال في الجانب الوقائي والتوعوي لجميع شرائح المجتمع.

كما استقبل سموه مدير فرع وزارة النقل بالمحافظة المهندس بدر الجعيد المعين حديثاً، مقدما التهنئة له، مؤكدا أهمية العمل على متابعة المشاريع الجاري تنفيذها والرفع بالتقارير حيال ذلك ومضاعفة الجهود في خدمة المحافظة ومجتمعها.

من جانبه قدّم مدراء الإدارات الحكومية في محافظ الطائف، شكرهم لسمو المحافظ على توجيهاته، التي ستكون دافعاً لهم في بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل على خدمة المحافظة وأهلها.

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