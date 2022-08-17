فوارق أخرى بين الأرز الأبيض والبني غير اختلاف اللون

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يتساءل البعض عن الفارق بين الأرز الأبيض والبني، هل هو اختلاف في اللون فقط؟ أم هناك اختلاف في القيمة الغذائية والقوام والوقت المستغرق في الطهي؟ هذا ما يجيب عنه خبراء التغذية ومختصو المنتجات الغذائية والحبوب.

يتكون الأرز عادةً من الكربوهيدرات بالكامل، ويحتوي على القليل من البروتين، ولكن وفقاً لموقع “هيلث لاين” الصحي، يختلف الأرز البني قليلاً من حيث الشكل والتركيب، حيث يعتبر حبة كاملة لاحتوائه على أجزاء من حبة الأرز أكثر من الأرز الأبيض؛ مما يعني أن الحبة تشتمل على النخالة الليفية والبذرة.

وتمنح النخالة والبذرة الأرز البني حجم أضخم قليلاً وقواماً أكثر مضغاً، وتتسببان في أن الوقت المستغرق في الطهي أطول قليلاً مما يستغرقه طهي الأرز الأبيض، كما تمنحان شعوراً أطول بالشبع لاحتوائهما على كمية جيدة من الألياف، وبعض المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والمنغنيز، فضلاً عن جعل الأرز البني غنياً بالفيتامينات B1 وB6.



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Source akhbaar24

