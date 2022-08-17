︎
.
دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم مانشستر يونايتد وفقًا لـ”ميرور” البريطانية إلى سباق التعاقد مع المهاجم الجابوني في ظل أزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.
وأوضح التقرير أن تشيلسي أيضًا في ضم المهاجم الجابوني البالغ من العمر 33 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع أوباميانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.