مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع أوباميانج

︎

.



دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مانشستر يونايتد وفقًا لـ”ميرور” البريطانية إلى سباق التعاقد مع المهاجم الجابوني في ظل أزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

وأوضح التقرير أن تشيلسي أيضًا في ضم المهاجم الجابوني البالغ من العمر 33 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

