“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن التعرف على النتيجة وطلبات القبول، من خلال الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف).



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Source akhbaar24

