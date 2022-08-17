“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن التعرف على النتيجة وطلبات القبول، من خلال الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف).
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Source akhbaar24
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