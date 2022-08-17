الفيصلي يقترب من ضم محترف مغربي جديد

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كشفت مصادر عن اقتراب النادي الفيصلي من ضم محترف مغربي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع عمر العرجون.
واقترب الفيصلي بحسب المصادر من التعاقد مع المغربي رضا هجهوج لاعب الفتح الرباطي بناءً على رغبة مدرب الفريق الصربي أنتي ميشا.
وأوضحت المصادر أن الفيصلي اقترب من التوقيع مع هجهوج لمدة ثلاثة أعوام، بقيمة تصل نحو 200 ألف دولار.
ويسعى الفيصلي للعودة مجددًا إلى دوري المحترفين بعدما هبط بنهاية الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.
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Source akhbaar24
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