اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة شيشاوة بالمغرب

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الرباط 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة شيشاوة بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج “نور

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 3.000 حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

//انتهى//

16:05ت م

0107 الرباط 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة شيشاوة بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي امتد خلال الفترة من 9 حتى 15 أغسطس 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 3.000 حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//16:05ت م0107

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