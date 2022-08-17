وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

︎ . المناطق_واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال. ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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