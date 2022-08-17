“البلدية والإسكان” تشدد على محلات تقديم التبغ الالتزام بإصدار “التراخيص” و”سداد الرسوم”

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شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على ضرورة التزام أصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ بسداد الرسوم المرتبطة بالمبيعات والفوترة بصورة شهرية من خلال منصة “بلدي”.

وأوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، بالإضافة إلى قيام الأمانات والبلديات بالمراجعة وتدقيق الإيرادات والرسوم والبيانات المسجلة بشكل مستمر ودوري.

ونوهت بأهمية عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت؛ للتحقق من امتثالها والتزامها بسداد الرسوم، والحد من التعاملات المالية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الوزارة.

وأهابت الوزارة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية؛ تجنباً لأن يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

يذكر أن منصة “بلدي” تتيح لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية المسموح لها بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، الإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية وسداد الرسوم المستحقة في موعدها؛ وذلك من خلال منظومة تطبيق الرسوم، وإصدار شهادة التسجيل، والإفصاح الشهري، وتصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة، والاستفادة من كافة الخدمات إلكترونياً.



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Source akhbaar24

