شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة | بعد تجديد عقده - سانتو يطالب برحيل نجم الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي سعيه للوقوف على القائمة النهائية التي ستشارك معه خلال الموسم المقبل ومحاولة التخلص من بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا معه الموسم المقبل وعرضهم للبيع.

وكانت قد انتشرت الفترة الماضية العديد من الأسماء التي يرغب نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد في رحيلهم عن الفريق وكان أبرزهم النجم زياد الصحفي مدافع الفريق.

سانتو يطالب برحيل زياد الصحفي

وأكدت العديد الصحف مؤخرا بأن سانتو طالب من إدارة الاتحاد الاستعناء عن اللاعب أو إعارته إلا أن اللاعب يرفض مبدأ الإعارة مطالبا إما اللرحيل النهائي أو البقاء.

وكان زياد الصحفي قد جدد عقده مع الفريق في شهر إبريل الماضي ليمتد عقده مع الفريق لمدة ثلاث مواسم وحتى عام 2025 المقبل.

في المقابل، فقد تولى نونو سانتو المهمة الفنية للاتحاد بدلا من المدير الفني السابق الروماني كوزمين كونترا والذي غادر منصبه بنهاية الموسم الحالي.

نتائج الاتحاد الموسم الماضي

وكان قد احتل نادي الاتحاد الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد منافسة شرسة مع الهلال حامل اللقب والذي احتل صدارة الترتيب برصيد 67 وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد.



يذكر أن الاتحاد سيواجه نظيره فريق العدالة في مطلع منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة الموافق 26 من أغسطس الجاري في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد.

