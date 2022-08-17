شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من جارسيا بعد إلتزام لاعب النصر في المعسكر الماضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الشكوك تحوم حول موقف عبدالفتاح عسيري لاعب فريق النصر السعودي والذي يربطه عقده مع العالمي للموسم المقبل حيث انتشرت أنباء كثيرة حول مغادرة اللاعب صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في الأونة الأخيرة أن المدير الفني الفرنسي، رودي جارسيا مدرب النصر السعودي قد طلب من الجهاز الإدارة وإدارة الفريق بالاستغناء عن اللاعب لعدم لاحاجة لخدماته بالموسم المقبل.

في المقابل، أكدت بعض التقارير بأن جارسيا قد قام بالوقوف على مستوى اللاعب أثناء المعسكر الأخير الذي أقيم في إسبانيا ليقرر جارسيا في النهاية الإبقاء على اللاعب بعد مستواه الأخير الذي لقى إعجاب جارسيا.

جارسيا يقترب من الموافقة على بقاء عبدالفتاح عسيري

وتؤكد التقارير الصادرة من داخل نادي النصر أن اللاعب التزم بمواعيد التدريبات والجدول الغذائي الخاص به خلال المعسكر الأخير ومن المنتظر أن تضح الصورة بشكل أكبر حول مستقبل عسيري في الفترة المقلبة.

عسيري يريد البقاء داخل النصر

في الناحية الأخرى، يرغب عسيري في اللعب بشكل أساسي مع النصر بالموسم الجديد لذلك يسعى لإثبات ذاته لمديره الفني رودي جارسيا أثناء معسكرات الفريق والمباريات الودية.

يذكر أن عسيري يتبقى له موسم واحد فقط مع النصر مما يعني فتح ملف رحيله خلال شهر فبراير المقبل ليبدأ اللاعب بعدها دراسة العروض المقدمة له.

يذكر أن النصر سيفتتح مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم السابع والعشرين من أغسطس الجاري عندما يستضيف نادي الوحدة على ملعب مرسول بارك.

