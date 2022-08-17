اخبار الخليج – آل رحمة: تحقيق وفرة مالية يصبّ في تسريع «التوازن المالي» والمشاريع الحكومية

أشاد النائب غازي آل رحمة بالنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي وذلك إثر ما كشفت عنه نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للعام الجاري 2022.

وقال بأن تلك النتائج وما تضمنته من تحقيق وفرة مالية لأول مرّة أكثر من 13 سنة إلى جانب زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 52% مقارنةً بالعام الماضي تؤكّد النجاح الكبير الذي حققته الحكومة في مبادراتها وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأهداف المرسوم لبرنامج التوازن المالي.

وأكّد تلك النتائج الإيجابية تأتي في ضوء التوجيهات السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتنويع مصادر الدخل والتركيز على التنمية الاقتصادية بما ينعكس على المواطن في معيشته وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، كما أنها تأتي في ضوء المتابعة والخطط المحكمة التي تعمل عليها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح آل رحمة أن تلك الإيرادات الكبيرة التي تمّ تحقيقها ستصبّ في صالح تسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي وضعتها المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تسديد الدين العام، مشددّا في ذات الوقت على أن المواطن يجب أن يلمس آثار تلك النتائج الإيجابية بشكل عملي وأن ينعكس على مستواه ووضعه المعيشي، سيما في ضوء التضخم العالمي والذي يستمر في الارتفاع مسببًا تآكل وتراجع الوضع المعيشي للمواطنين.

ونوّه بضرورة الاستمرار في خلق الفرص النوعية للمواطنين وتعزيز المسارات التنموية، بما ينعكس إيجابًا في تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المعظم.