اخبار الخليج – وزارة النفط والبيئة وشركة ألبا توقعان اتفاقية تعاون في مجال المحافظة على أشجار القرم

محمد بن مسعود - الدمام - وقع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، مع السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، على مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال المحافظة على أشجار القرم.

وبهذه المناسبة أكد وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع سياق الخطة الوطنية للعمل المناخي لمملكة البحرين والتي تعتبر من أهم ركائزها الأساسية زيادة الرقعة الخضراء وخصوصاً من نبات القرم ذي الأهمية البيئية الفائقة، وذلك من خلال مضاعفة جهود الاستزراع الوطنية، كما أن هذه المذكرة تأتي تعزيزاً لمبدأ الشراكة المؤسسية بين المجلس الأعلى للبيئة ومختلف القطاعات، مثمناً كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الملف البيئي، خصوصاً تلك المتعلقة بالمحافظة على أشجار القرم ذي الأهمية البيئية وخصوصاً للبيئة البحرية.

وأثنى سعادته على الدور الملموس الذي تضطلع به شركة «ألبا» في سبيل الحفاظ على البيئة من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات والبرامج البيئية.

من جانبه، أعرب السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» عن بالغ شكره وتقديره للدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للبيئة في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي في المملكة، وكونه شريك أساسي في دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز مبادئ العمل البيئي، مشيراً الى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ترجمة لاهتمام المجلس في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية المملكة ورؤيتها الوطنية.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه تعزيزاً لكافة الجهود الرسمية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء، ومواجهة آثار تغير المناخ وتعزيزاً لأطر التعاون مع مختلف القطاعات في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي في المملكة.

الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها شركة «ألبا» في أبريل الماضي، والتي تؤكد التزامها بأهداف مملكة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما تركز خارطة الطريق على 6 أولويات استراتيجية، وهي: إزالة الكربون، والطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، والاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، وتعزيز رفاهية الموظفين، والتعاون والشراكات، بالإضافة إلى الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات.