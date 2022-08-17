اخبار الخليج – رئيس هيئة الكهرباء والماء يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض سعادته المشاريع القائمة لدى هيئة الكهرباء والماء والمشاريع المستقبلية التي تهدف لتعزيز وتطوير قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين وذلك بهدف بحث فرص تعاون مشترك بين البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس هيئة الكهرباء والماء في نهاية اللقاء بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تقدم في كافة القطاعات.