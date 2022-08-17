المرور: 5 حقوق للطريق يجب مراعاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أن هناك حقوقًا للطريق يجب مراعاتها، مشيرة إلى أن الالتزام يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ويخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن من هذه الحقوق الالتزام: