أمانة الشرقية تنفذ العديد من الأعمال التطويرية في مدن ومحافظات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية -خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي- العديد من الأعمال التطويرية في مدن ومحافظات المنطقة، التي شملت تطوير المدن وأنسنتها وتحسين الخدمات المقدمة، بما يثري الحياة اليومية للسكان، وتعزيز برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.

وشملت الأعمال سفلتة شوارع وطرق مختلفة بمحافظة القطيف على مساحة 334.000 متر مربع، وتركيب 112 عمود إنارة ديكوري تجميلي، وزراعة 5700 شجرة، وسفلتة شوارع وطرق مختلفة بمحافظة الجبيل بمساحة 76.000 متر مربع، شملت إصلاح التشققات والحفريات للشوارع الرئيسة والداخلية، وتركيب عدد من أعمدة الإنارة الديكورية التجميلية في شوارع وطرق مختلفة، وزراعة الأشجار في مختلف الأماكن ضمن جهودها لتحقيق مبادرة شرقية خضراء والسعودية الخضراء.

وقامت الأمانة بكشط وسفلتة شارع الرياض بحي الريان بمحافظة الخفجي، بمساحة 5390 متراً مربعاً وعمل أرصفة بطول 1400 متر طولي، وكشط وسفلتة شارع الأحنف بن قيس بحي الريان بمساحة 1500 متر مربع، وعمل أرصفة بطول 364 متراً طولياً، وسفلتة شوارع رئيسة وداخلية وإصلاح حفر وأعمال ترقيعات بمحافظة بقيق بمساحة 86.233 متراً مربعاً، وصيانة وإصلاح وإعادة طلاء 432 عمود إنارة، وزراعة 1750 شجرة متنوعة.

وتضمنت الأعمال سفلتة 8000 متر مربع بمحافظة رأس تنورة وتركيب 1200 عمود إنارة، وزراعة 6670 شجرة، وسفلتة شوارع رئيسة وداخلية بمساحة 107.000 متر مربع بمحافظة النعيرية، وتركيب 179 عمود إنارة، وزراعة 4500 شجرة، وكشط وسفلتة عدد من الشوارع بقرية العليا بمساحة 22.100 متر مربع، وتركيب 2400 متر طولي بردورة، وتركيب 3650 متراً مربعاً إنترلوك، وصيانة 306 أعمدة إنارة وطلائها، وزراعة 6002 شجرة في شوارع مختلفة بالمحافظة.

وعالجت حفريات الشوارع بالرفيعة بمساحة ٣٣٦ متراً مربعاً، وتركيب بردورات بطول 380 متراً طولياً، وزرعت 270 شجرة، وفي القليب تم كشط وسفلتة عدد من الشوارع بطول ٣٠٠ متر وعرض ١٠ أمتار بمدخل القليب، وسفلتة الطريق العام بطول ١٣٠ متراً في عرض ٧ أمتار، إضافة إلى سفلتة المواقف العامة أمام مقبرة القليب بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وسفلتة طريق ملعب القليب بطول ١٨٠ متراً وعرض ٧ أمتار، وكشط وسفلتة طريق المدرسة بحنيذ بطول ٢٠٠ متر وعرض ٥ أمتار، وسفلتة 248 ألف متر مربع باللهابة، وزراعة 700 شجرة بمركز اللهابة والجوامع ومدخل متنزه الملك فهد، وتركيب 35 عمود إنارة ومسطحات خضراء بمساحة 25.000 متر بمدخل المدينة والمتنزه.

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كما أنهت مشروع سفلتة ازدواج طريق الملك عبد العزيز بالمنطقة المركزية بطول 1700 متر طولي وعرض 9 أمتار بجوف بني هاجر، وعمل جزيرة وسطية فاصلة بطول الطريق، وأعمال الأرصفة والإنترلوك المتهالكة بطول 1414 متراً مربعاً، وصيانة 58 عمود إنارة وفانوساً، ومعالجة 850 متراً مربعاً من حفر الشوارع، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية بطول 3200 متر طولي، وزراعة 630 شجرة مختلفة، وأنجزت أعمال سفلتة في عدد من شوارع عين دار بمساحة ٢٠٠٠٠ متر مربع، وتركيب 100 عمود إنارة، وزارعة 3500 شجرة بمختلف الأماكن بعين دار .