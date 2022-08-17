بورصة مسقط تغلق منخفضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و302 ألفاً و4 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 25.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و109 آلاف و848 ريالًا عُمانيًا. أخبار قد تهمك

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