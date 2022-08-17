سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مطلق الشراري.
واطلع سموه على عرض عن مشروعات النقل في المنطقة وسير العمل وأبرز المنجزات والبرامج الحالية والمستقبلية وفق رؤية المملكة 2030 .
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