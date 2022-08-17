خطوات تقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قدمت وزارة العدل خدمة تمكن المستفيد من تقديم طلب التنفيذ بكافة أنواع السندات التنفيذية (أوراق تجارية، أحكام قضائية، قرارات، محاضر، وغيرها بحسب نوعها، مالي، أحوال شخصية، تنفيذ مباشر)، ويتم ذلك بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية تحفظ جميع حقوق الأطراف.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خطوات تنفيذ هذه الخدمة، وهي:
- من لوحة المعلومات الضغط على “تقديم طلب تنفيذ”.
- تحديد نوع طلب التنفيذ من قائمة الطلبات.
- تحديد نوع السند الرئيسي والفرعي.
- اختيار صفة مقدم الطلب.
- تعبئة بيانات مقدم الطلب والمنفذ ضده.
- إدخال مضمون الطلب.
- إرفاق المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب.
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