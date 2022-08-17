وزارة البيئة تكرم مواطنًا.. والسبب “سمكة”!

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت وزارة البيئة، المواطن وائل عيدروس مديني، وأهدته درعًا وشهادة شكر من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله محمد الخليف، مقدم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.

كان تفاعل المواطن الإيجابي ووعيه البيئي وتقيده بأنظمة وقوانين الصيد بالمنطقة، سببًا في تكريمه، حيث أعاد أسماك ناجل بأحجام كبيرة إلى البحر تم صيدها بشكل عرضي في محافظة القنفذة أثناء فترة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر، بحسب “العربية نت”.

ووثق المواطن في حينها مقطع فيديو لإعادة الأسماك إلى البحر وقد حقق المقطع المتداول مشاهدات عديدة.

من جانبه، دعا نائب مدير عام فرع وزارة البيئة، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك والتي بدأت من 1 إبريل الماضي ولمدة شهرين.

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وأوضح أن الهدف من الحظر هو إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.