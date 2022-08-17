محمد بن مسعود - الدمام - شهد انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي صباح اليوم (الأربعاء) توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين الجانبين تتجاوز قيمتها 45 مليار ريال.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الاتفاقيات شملت قطاعات مهمة، مثل: الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والبتروكيماويات، والطيران، والسياحة، والتطوير العقاري والسياحي، والزراعة والأغذية والصناعات الدوائية.
وأضاف أن العلاقة بين البلدين عميقة وعريقة وواسعة، والمستقبل سيكون أفضل بإذن الله.
ويأتي توقيع الاتفاقيات، تزامنا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأوزبكي اليوم، ولقائه بقادة السعودية، إذ سيتم التوقيع مساء اليوم على العديد من الاتفاقيات المتبادلة بين الجهات الحكومية من البلدين، لدعم الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع 10 اتفاقيات بين السعودية وأوزبكستان.. بقيمة 45 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.