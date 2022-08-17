سمو أمير منطقة الباحة يرعى غداً انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً الخميس، انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية في منطقة الباحة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية .

وتهدف القافلة التي تستمر لـ 3 أيام إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية ، كما تقدم خدمة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة الباحة ، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها ، كما تتضمن القافلة الإرشادية، عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل وورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، إلى جانب أركان المختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين.

وتتضمن أركان القافلة، ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة استديو متنقل يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة لأركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم.

وتسعى القافلة لتنمية مهارات الأطفال من خلال ركن ألعاب الأطفال حيث توفر فيه كتب التلوين وقصص الأطفال المتوافقة مع المواضيع الزراعية.