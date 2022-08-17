اخبار الخليج – السجن 5 سنوات والغرامة لموظف أدين بتهمة الإضرار العمد بمصلحة عهدت إليه لتحقيق ربح شخصي

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬اليوم‭ ‬بإدانة‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬لإضراره‭ ‬عمداً‭ ‬بمصلحة‭ ‬عهدت‭ ‬إليه‭ ‬ليحصل‭ ‬لنفسه‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬ومعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬والغرامة‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬ومائتان‭ ‬وثلاثة‭ ‬وتسعون‭ ‬دينار‭ ‬واثنى‭ ‬عشر‭ ‬فلساً‭ ‬وإلزامه‭ ‬برد‭ ‬ذات‭ ‬المبلغ‭ ‬وذلك‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬مفاده‭ ‬اكتشاف‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬بإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالإضرار‭ ‬عمداً‭ ‬بمصلحة‭ ‬عهدت‭ ‬إليه‭ ‬ليحصل‭ ‬لنفسه‭ ‬على‭ ‬ربح،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتوصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬تعدين‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الخوادم‭ ‬الخاصة‭ ‬بجهة‭ ‬عمله،‭ ‬مستغلاً‭ ‬موارد‭ ‬الجامعة‭ (‬التيار‭ ‬الكهربائي‭) ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أضر‭ ‬بأموال‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬بما‭ ‬مقداره‭ ‬مبلغ‭ ‬19‭,‬293‭.‬12‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬الف‭ ‬ومائتان‭ ‬وثلاثة‭ ‬وتسعون‭ ‬دينار‭ ‬واثناعشر‭ ‬فلساً‭) ‬وهو‭ ‬إجمالي‭ ‬استهلاك‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬وتظفيره‭ ‬بذات‭ ‬المقدار‭ ‬كربح‭ ‬لنفسه‭ ‬غير‭ ‬مستحق‭ ‬عن‭ ‬تشغيل‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬دون‭ ‬الوفاء‭ ‬بقيمة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬مقابل‭ ‬التشغيل‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬واستمعت‭ ‬لأقوال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بانتداب‭ ‬المختصين‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬كي‭ ‬يتم‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬استهلاك‭ ‬الأجهزة‭ ‬للكهرباء،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية،‭ ‬والتي‭ ‬نظرت‭ ‬الدعوى،‭ ‬وأصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬اليوم‭ ‬بإدانته‭ ‬ومعاقبته‭.‬