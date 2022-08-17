اخبار الخليج – إغلاق باب الترشح لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لأفضل أداء تطوعي مؤسسي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬تطوعي‭ ‬مؤسسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬استقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬69‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬بوحسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تزايد‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتوثيق‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والتنموي،‭ ‬ومدى‭ ‬التطور‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬إذ‭ ‬تلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بتخصيص‭ ‬لجنة‭ ‬مصغرة‭ ‬لاستلام‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركات‭ ‬وفرزها‭ ‬وتصنيفها‭ ‬وفقاً‭ ‬لفئات‭ ‬الجائزة‭ ‬المختلفة‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬المشاركات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الجائزة‭ ‬المعلنة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬وكذلك‭ ‬إثبات‭ ‬قدرتها‭ ‬الادارية‭ ‬والفنية‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬للمشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬لطيفة‭ ‬المناعي،‭ ‬والدكتور‭ ‬مهند‭ ‬الفتياني،‭ ‬والأستاذة‭ ‬أسمهان‭ ‬الجودر،‭ ‬ستبدأ‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬ومشاريعها‭ ‬التنموية،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬باستمرار‭ ‬الجائزة،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركات‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬ومشروعاتها‭ ‬التنموية‭ ‬الرائدة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬تعتبر‭ ‬فائزة‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج،‭ ‬إذ‭ ‬سيستفيدون‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بالجائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الفعلي‭ ‬ومدى‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬الادارية‭ ‬والفنية‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬للمشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬العام،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬لكيانها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬بوحسن‭ ‬إن‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬قدمت‭ ‬مشاريع‭ ‬شملت‭ ‬قطاعات‭ ‬صحية‭ ‬وخيرية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬القيمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬كأحد‭ ‬المكونات‭ ‬الضرورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬رصدت‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬للفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬7500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬فئات‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬الفائزة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬التنموية‭ ‬الرائدة،‭ ‬وستسلم‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬الجمعية‭ ‬بجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ (‬لتكريم‭ ‬الكوادر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭) ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م‭.‬