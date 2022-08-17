اخبار الخليج – التعليم الرقمي ضمن الاستدامة في تجربة راسخة في التاريخ الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت‭ ‬طالبات‭ ‬بمدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬حماسهن‭ ‬للعودة‭ ‬الحضورية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬لما‭ ‬للتواصل‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬عديدة،‭ ‬مشيرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي‭ ‬والتعلّم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬قد‭ ‬ضمنت‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬خلال‭ ‬ظروف‭ ‬الجائحة،‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬مشرّفة‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني،‭ ‬لم‭ ‬نشعر‭ ‬معها‭ ‬بتوقف‭ ‬الدراسة‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬سبيكة‭ ‬سالم‭ ‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬يحتم‭ ‬مواصلة‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المميزة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬الحضور‭ ‬الفعلي‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬قد‭ ‬حفزت‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬علمي‭ ‬افتراضي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي،‭ ‬لإبراز‭ ‬إنجازات‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬مقررات‭ ‬العلوم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬بمشاركة‭ (‬70‭) ‬طالبة‭ ‬من‭ ‬المستويين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث،‭ ‬في‭ ‬الأركان‭ ‬كالتالي‭: ‬الذرات‭ ‬تضمن‭ (‬13‭) ‬مشروعاً،‭ ‬والخلايا‭ ‬تضمن‭ (‬13‭) ‬مشروعاً،‭ ‬والطاقة‭ (‬9‭) ‬تجارب‭ ‬واقعية‭ ‬وعلى‭ ‬المختبرات‭ ‬الافتراضية،‭ ‬وعالم‭ ‬الابتكار‭ (‬5‭) ‬طالبات‭ ‬قدمن‭ ‬مشروعين،‭ ‬ومجلة‭ ‬العلوم‭ (‬5‭) ‬طالبات‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ (‬25‭) ‬مساهمة‭ ‬إضافية‭ ‬للبوسترات‭.‬

وأكدت‭ ‬منسقة‭ ‬قسم‭ ‬العلوم‭ ‬نجاة‭ ‬فلاح‭ ‬أننا‭ ‬وظفنا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهب‭ ‬وقدرات‭ ‬الطالبات‭ ‬الإبداعية‭ ‬العلمية‭ ‬والتقنية،‭ ‬وإكسابهن‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الـ‭ ‬21،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬التعلم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وسنستمر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

وأعربت‭ ‬الطالبة‭ ‬صفية‭ ‬طارق‭ ‬هاشم‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬التعليم‭ ‬لها‭ ‬ولزملائها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬فنحن‭ ‬نفخر‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكوادر‭ ‬التي‭ ‬سخرت‭ ‬كل‭ ‬طاقاتها‭ ‬في‭ ‬سبيلنا،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬ثقتها‭ ‬بعودة‭ ‬الدراسة‭ ‬الحضورية‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬وانسيابية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬فيما‭ ‬أضافت‭ ‬الطالبة‭ ‬ريم‭ ‬ثامر‭ ‬الحمداني‭ ‬أن‭ ‬الجائحة‭ ‬فتحت‭ ‬أمامها‭ ‬الآفاق‭ ‬لإبراز‭ ‬موهبتها‭ ‬العلمية‭ ‬والتقنية،‭ ‬فرب‭ ‬ضارة‭ ‬نافعة،‭ ‬وهي‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الورش‭ ‬المدرسية‭ ‬الحضورية‭.‬