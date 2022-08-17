الرئيس الأوزبكي يصل اليوم إلى المملكة.. وتوقيع اتفاقيات بين البلدين بـ45 مليار ريال

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يصل الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، اليوم (الأربعاء) في زيارة رسمية إلى المملكة لمدة يومين.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية لرئيس أوزبكستان تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن المملكة وقعت اليوم مع أوزبكستان 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في مجال الاستثمار، وذلك مع الزيارة المرتقبة لميرضيائيف.



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Source akhbaar24

