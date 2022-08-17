سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المدير التنفيذي لنادي الإبل

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم في ديوان الإمارة، المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني.

ونوه سموه بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل ـ حفظهما الله ـ لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية إلى نبذة عن أهداف النادي الذي يهتم بتطوير نشاط الإبل ومٌلاك الإبل وإبراز الإرث التاريخي للمملكة ودعم الموروث من خلال الأنشطة المرتبطة للإبل اقتصادياً وترفيهياً، والاطلاع على خطط دعم اقتصاديات الإبل وتحفيز الملاك والمستثمرين وتقديم التسهيلات لهم، إضافة إلى مناقشة إقامة مزاين الإبل في المنطقة الشرقية.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لنادي الإبل عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لأنشطة النادي للتعريف بفوائد الإبل الاقتصاديَّة ومنافعها التنمويَّة من خلال نشر المعرفة بين الجمهور.

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Source almnatiq

