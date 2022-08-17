ارتفاع إنتاج المملكة من النفط إلى 10.65 مليون برميل في اليوم.. والصادرات إلى 7.20 مليون برميل في يونيو

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ذكرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” أن إنتاج المملكة من النفط زاد 108 آلاف برميل في اليوم ليصل إلى 10.65 مليون برميل في اليوم.

وأضافت “جودي” وفقاً لوكالة “رويترز” أن صادرات المملكة من الخام في يونيو الماضي ارتفعت إلى 7.20 مليون برميل يومياً، وذلك من 7.050 مليون في مايو الماضي.

وأوضحت أن الطلب على الخام السعودي ارتفع 364 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.79 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017.

وأشارت إلى ارتفاع الحرق المباشر للنفط الخام السعودي 105 آلاف برميل في اليوم ليصل إلى 687 ألف برميل.



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Source akhbaar24

