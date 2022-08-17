رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل قانونية عن “عقود اللاعبين”

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عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “عقود اللاعبين”، استهدفت كوادر الأندية المشاركة في الموسم الرياضي (2022-2023)، في إدارات كرة القدم والإدارات القانونية وإدارة الاحتراف، ضمن أدوار الرابطة في دعم وتمكين كوادر الأندية، ومنحها الفرص في مواكبة المستجدات في مجال القانون والحوكمة.
وأدار ورشة العمل التي جرت في العاصمة الرياض، محاضرين متخصصين وخبراء في المنظمات العالمية، مع إتاحة خاصية الترجمة الفورية لإثراء الحوار المفتوح للحاضرين؛ كافة.
وجرى التطرق إلى العديد من المحاور الهامة، كمفاوضات الانتقال وعمولات الوسطاء وحقوق تصوير اللاعبين والمساهمة التضامنية، فضلًا عن اختصاصات محكمة الفيفا ومؤسسة الفيفا للمقاصة، بالإضافة إلى مسائل فسخ العقود والمفاوضات الجماعية وتسريح اللاعبين الدوليين، ونحوهم.
وتأتي هذه الورشة في سياق عدد من الورش التي تقيمها الرابطة الأسبوع الجاري، تأهبًا للموسم الكروي المنتظر الأسبوع المقبل، ويبرز بينها ورش المراقبين والمنسقين بالإضافة إلى ورشة المنسقين الإعلاميين وورشة لجنة المسابقات.
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Source akhbaar24
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