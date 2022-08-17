سمو أمير نجران يُدشّن مركزي البتراء وخور بن حمودة ومشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة

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المناطق_واس

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطن، أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة اليوم، مبنى مركز البتراء ومبنى مركز خور بن حمودة التابعين لمحافظة شرورة، وتدشين مشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، بحضور أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي ومحافظ شرورة موفق العنزي.

وأوضح المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة بإمارة المنطقة سالم لعبان أن مبنى مركز البتراء يبعد عن محافظة شرورة 80 كيلو متراً، وبلغت تكلفته الاجمالية 699930 ريالاً، فيما يبعد مبنى مركز خور بن حمودة عن المحافظة قرابة 600 كيلو متراً باتجاه الخرخير ويبعد عن الطريق العام 50 كيلو متراً ، وبلغت تكلفته الاجمالية 569275 ريالاً.

من جانبة أبان أمين منطقة نجران أن مشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة يقع على مساحة 120.000 م2، ويتكون من زراعة من الإنجيلة الطبيعية على مساحة 45000 م2 وأرضيات من الخرسانة المطبوعة على مساحة 20000 م2، إضافةً إلى عمل ممرات مشاة وممشى ساحة للأسر المنتجة وساحتين للفعاليات و6 ساحات للألعاب والترفيه و15 مظلة شد إنشاء موزعة داخل الحديقة.

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Source almnatiq

